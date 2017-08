Procurili prvi snimci Samsunga Galaxy Note 8

Fotografije novog Samsungovog flegšip telefona Galaxy Note 8 dospjele su na internet. Zanimljivo je da se taj novi uređaj na njima može vidjeti sa svih strana i u svim dostupnim bojama, što nije čest slučaj kod "procurjelih" fotografija.

Za objavljivanje fotografija zaslužan je Evan Blas, poznat kao pouzdan izvor kada su informacije i fotografije novih uređaja u pitanju.

Slike potvrđuju brojne glasine o nadolazećem uređaju: imaće dualnu posljednju kameru i senzor otiska prsta, koji je ostao sa zadnje strane uređaja ispod kamera.

Linije telefona su nešto manje zaobljene nego kod prethodnog modela Galaxy S8, a gornja i donja ivica su nešto uže.

Prema ranijim glasinama, nova Samsungova perjanica će imati nešto veći AMOLED ekran dijagonale 6,3 inča, Qualcomm Snapdragon 835 procesor, 6GB RAM memorija, 64GB prostora za sklarištenje podataka i bateriju od 3,300 mAh.

Samsung Galaxy Note 8 bi zvanično trebalo da bude predstavljen 23. avgusta

