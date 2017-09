Procurio naziv novog iPhonea

Sudeći po novim informacijama koje su procurile na internet, novi Appleov iPhone nosiće naziv iPhone X.

Tehnološki gigant tako bi trebalo da predstavi tri nova smartfona - iPhone 8 (nasljednik iPhonea 7), iPhone 8 Plus (nasljednik iPhonea 7 Plus) i iPhone X (model kojim se obilježava jubilej), prenosi Gizmodo.

Novosti je objavio 9to5Mac, koji je primio Gold Master verziju iOS 11 platforme.

Sudeći po novom softveru, korisnici iPhonea će na raspolaganju imati nekoliko novih funkcija, uključujući novi "portrait lighting mode", koji podržava "Contour Light, Natural Light, Stage Light, Stage Light Mono, i Studio Light".

Ima naznaka i da bi Apple mogao da predstavi video-snimke veće rezolucije (1080p HD na 240 fps), kao i i veću brzinu snimanja (veći broj frejmova po sekundi).

Novi uređaj će vjerovatno imati "True Tone" ekrane sa najprirodnijim bojama, dok bi na iPhoneu X trebalo da budu zastupljeni OLED ekrani.

True Tone, koji je predstavljen prošle godine na 9.7-inčnom iPadu, automatski podešava balans bijele boje, što čini ekran 'toplijim' ili 'hladnijim' u zavisnosti od osvjetljenja i doprinosi boljoj čitljivosti teksta.

Informacije takođe ukazuju na to da bi na modelu iPhone X Home dugme moglo da bude u potpunosti izostavljeno.

…and we now have the name of all three new iPhones. Are you ready for this?