Procurio novi render Samsunga Galaxy S8 (FOTO)

Poznati tipster s Twittera Evan Blas objavio je zvanični render novog Samsunga Galaxy S8 mjesec dana prije zvaničnog predstavljanja.

Na renderu se vidi redizajnirani Galaxy S8 bez home dugmetake. Ekran je zakrivljen sa svake strane i telefon praktično nema ivice.

Konkretnih informacija o softveru ili kućištu telefona nema, ali može se naslutiti da se Galaxy S8 razlikuje od prethodnih mobilnih telefona.

Samsung je u teškoj poziciji, a s obzirom na to da je četvrtak posljednji dan Svjetskog mobilnog kongresa (MWC), vrijeme otkrivanja nije slučajno.

Iako su mnogi, na konferenciji u Barseloni, očekivali Galaxy S8, Samsung je predstavio dva tableta. Predstavljanje naredne perjanice najavljeno je za poseban događaj koji će biti održan 29. marta.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R