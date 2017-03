Raspberry Pi treća najprodavanija računarska platforma na svijetu

Raspberry Pi se na tržištu pojavio prije pet godina - 2012, i već tada zaintrigirao brojne komputerske entuzijaste i ljubitelje "uradi sam" koncepta kada su računari u pitanju.

Njegova minijaturna ergonomija i izuzetno niska cijena obezbijedili su mu put do mnogih kupaca, a nije nevažno da je Raspberry Pi primenjiv i iskoristiv u mnogim situacijama kada "klasični PC" ne može da posluži.

Danas je Raspberry Pi postao prepoznatljiv i sveprisutan brend, a na proslavi njegovog petog rođendana, Iben Apton, osnivač Fondacije "Raspberry Pi" saopštio je da je njihova platforma postala treća najprodavanija na svijetu, prenosi zvanični portal Raspberry Pi platforme MagPi. Ovaj računar nalazi se odmah iza nedodirljivih Windows PC i Apple Macintosh rješenja.

Raspberry Pi je do sada prodat u 12.5 miliona primjeraka, što predstavlja veliki uspjeh, a Apton tvrdi da im je ovaj broj obezbijedio mjesto u istoriji.

"Commodore 64 je sve do nedavno bio treća najpopularnija računarska platforma u istoriji, ali sada smo to mi! Da, treći smo, nakon PC-a i Mac-a, mislim da je to dovoljan razlog za slavlje", rekao je.

Treba istaći da ovo baš i nije najbolje poređenje, jer su komparirani svi modeli Rasbperry Pi sa samo jednim modelom iz Commodore serije. Istina, Commodore 64 je bio i ostao legendarni primjerak, ali nije jedini Commodore koji se pojavio na tržištu.

Ipak, kompanija je vrlo zadovoljna prodajnim rezultatima i ostvarenom pozicijom.

