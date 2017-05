Rubinov Essential stiže sljedeće sedmice

Već iduće sedmice na tržištu bi se mogao pojaviti pametni telefon koji je i prije predstavljanja izazvao ogromnu pažnju.

Kada se prvi put pojavila vijest da je Endi Rubin spreman svijetu ponuditi novi smartphone uređaj tehnološki zaljubljenici ekspresno su se "zapalili". S vrlo dobrim razlogom, jer Endi Rubin je čovjek koji je u odredio cjelokupnu industriju pametnih telefona i utabao staze do nivoa na kojem je danas.

Rubin je, naime, još 2003 godine sa svojim suradnicima krenuo razvijati softver za pametne telefone (ili ako hoćete u to doba mobitele), što iz današnje perspektive izgleda kao super hrabar potez.

Dvije godine kasnije Google je kupio cijeli projekt, iz kojeg se rodio Android, ali je 2013. Rubin odlučio napustiti Google i krenuti svojim putem. I naravno da je pažnju koju je izazvao objavom da u svojoj novoj kompaniji Essential radi na novom pametnom telefonu sasvim logična. Ono što je poprilično fascinantno je izostanak bilo kakvih detalja o novom misterioznom uređaju koji će Rubin plasirati na tržište, jer u današnje vrijeme je gotovo nemoguće sakriti bilo koji detalj, jer sve "procuri" mjesecima prije, ali Rubin je očigledno uspio sve sačuvati u ladicama lične kompanije što je izazvalo, naravno, još veće zanimanje i iščekivanje…

Kulminacija bi trebala stići vrlo brzo, jer na službenom Twitter profilu kompanije Essential pojavila se najava koja ne skriva da će se “30. maja dogoditi nešto veliko”. Nakon prvog "tvita" stigao je i drugi, na kojem je prikazana silueta novog uređaja koji na sebi po svemu sudeći ima neki dodatak za kameru.

We heard you @renan_batista - here's something to hold you over until next week: pic.twitter.com/QSIeXyjKNq