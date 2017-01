Smartfon južnokorejske kompanije Samsung - galaxy S8 stiže u aprilu, a prodavaće se po cijeni od oko 850 dolara.

Naime, iako se očekivalo da taj uređaj bude predstavljen na Svjetskom mobilnom kongresu u Barseloni, koji se održava u februaru, sada je sigurno da do toga neće doći. Prema najnovijim informacijama, Samsung će sa novim galaxyjem istupiti tek krajem aprila.

Trebalo bi da dođe u dvije verzije sa zakrivljenim ivicama, dok će senzor otiska prsta biti optički i ugrađen u ekran.

Takođe, vjeruje se da će jedna od njih imati tri kamere, od kojih će dve biti na poleđini.

New Galaxy S8 rumors: April 21 launch date, rear-mounted fingerprint sensor and more https://t.co/0Cfl1ODchS pic.twitter.com/WRDkGqG02d