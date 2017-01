Samsung potvrdio: Galaxy Note 8 dolazi ove godine

Samsung želi što prije da zaboravi Galaxy Note7. Uređaj je mogao da bude najbolji ikada, ali je završio tako što je kompaniju koštao milijarde dolara gubitka zbog defektnih baterija koje su dovodile do eksplozija telefona.

Tada su se pojavile spekulacije da bi Samsung mogao čak i da ugasi Galaxy Note seriju, ali je kompanija potvrdila da ćemo u 2017. godini vidjeti Samsung Galaxy Note 8 telefon/fablet. Kompanija je održala duoočekivanu konferenciju za novinare na kojoj je otkrila razloge eksplozija Galaxy Note7 telefona, a istraga je pokazala da su se dogodila dva različita problema sa baterijama. Samsung je zatim prikazao nekoiliko mjera sa kojim će se osigurati da se ovako nešto ne ponovi više sa bilo kojim njihovim smartfonom.

Ipak, ono što je u ovom trenutku značajno je da je šef Samsungovog mobilnog odjeljenja DJ Koh spomenuo da ćemo videti nasljednika Galaxy Note7 telefona. On nije rekao kada će se to dogoditi, ali svakako treba očekivati da to bude na jesen.