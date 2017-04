Samsung predstavio Galaxy S8 i S8+ u BiH

BANJALUKA - Kompanija Samsung Electronics je premijerno u Bosni i Hercegovini predstavila svoju perjanicu Galaxy S8 i Galaxy S8+, pametni telefon koji pomjera granice i uvodi nas u novu eru mobilnih komunikacija.

Uz besprijekoran dizajn hardvera, beskrajan ekran koji oduzima dah za beskonačna iskustva gledanja, mnogobrojne nove usluge i aplikacije, Galaxy S8/S8+ otvara put ka novim korisničkim galaksijama koje su lakše, dostupnije, funkcionalnije, praktičnije i nadasve prelijepe, moglo se čuti tokom predstavljanja.

– Samsung Galaxy S8 i S8+ predstavlja harmonični balans iznimnog dizajna, tehničke elegancije, fantastičnih novih usluga i vrlo intuitivnog korištenja. Galaxy S8/S8+ je sama suština najnovije generacije pametnih telefona koja nas uvodi, možemo slobodno da kažemo, u jedno potpuno novo doba – rekao je Damir Uzunović, voditelj ključnih kupaca za telekom proizvode u regionalnom predstavništvu kompanije Samsung Electronics i dodao – Galaxy S8 i S8+ je naš zavjet za uspjeh i označava prekretnicu kad govorimo o pametnim telefonima.

Galaxy S8 ima zapanjujuće lijep dizajn i savršeno je funkcionalan. Dostupan je u dvije veličine, 5,8-inčnoj za Galaxy S8 i 6,2-inčnoj za Galaxy S8+. Uz njegov beskrajni ekran i dizajn bez okvira dobiva se vrlo elegantna i neprekinuta površina bez tipki i oštrih uglova. Obavljanje više zadataka u isto vrijeme je sada još praktičnije. Zbog vrlo kompaktnog i organskog dizajna, Galaxy S8 možete vrlo jednostavno koristiti samo jednom rukom, dok Corning Gorilla Glass 5 s prednje i zadnje strane osigurava izdržljivost i završnu obradu vrhunske kvalitete.

Uz novi, inovativni dizajn, Galaxy S8/S8+ donosi najnovije tehnologije koje će korisnici jednostavno obožavati. Tu su prednja kamera od 8MP F1.7 sa Smart autofokusom i zadnja od 12MP F1.7 sa Dual pixelom za jasnije fotografije snimljene pri slabijem svjetlu, anti-blur tehnologijom i poboljšanom obradom slike. Moćne performanse uz 10nm procesor koji se prvi put koristi u industriji i uz pomoć kojeg je Galaxy S8 iznimno brz i učinkovit. Zabava nikada nije bila živopisnija, uz omiljene video sadržaje sa jarkim bojama i kontrastima, nadmoćnu grafičku tehnologiju za neuporediva gaming iskustva. Game Pack koji nudi najveće hitove među igricama i druge odabrane naslove koje podržava Vulkan API. Galaxy S8/S8+ je prvi uređaj na svijetu koji ima MOBILE HDR PREMIUM certifikat kojeg je izdalo udruženje UHDA. Galaxy S8/S8+ zadovoljava svjetske standarde kad govorimo o mobilnoj sigurnosti. On ima Knox siguronosnu platformu. Osim toga, Galaxy S8/S8+ nudi paletu biometrijskih tehnologija kao što su skener za otisak prsta, skener za šarenicu oka, ali i opciju prepoznavanja lica za jednostavno otključavanje telefona kada nije potrebna dodatna zaštita. Korisnici vrlo lako mogu odabrati sigurnu biometrijsku metodu koja najviše odgovara njihovim afinitetima i potrebama.

Samsung polaže mnogo na savršenu arhitekturu audio tehnologije. Iz tog razloga uz Galaxy S8 i S8+ isporučuje i potpuno nove slušalice visokih performansi AKG kompanije Harman, koje donose vrhunski zvuk neprikosnovene kvalitete. Ove slušalice imaju udoban hibridni kanal za još bolju eliminaciju vanjske buke i napravljene su od posebnog materijala koji je nastao u kombinaciji metala i tekstila kako se ne bi zapetljavale tokom nošenja u džepu.

Galaxy S8 i S8+ ima IP68 certifikat i otporan je na vodu i prašinu, tako da će se s lakoćom oduprijeti kiši, znoju, pijesku i prašini. Za dodatnu pohranu podataka može primiti MicroSD karticu kapaciteta do 256GB. Već dobro poznat Always on ekran korisnicima omogućuje da lako provjere važne obavijesti čak i kad je telefon zaključan, a tu je i opcija brzog žičnog ali i bežičnog punjenja baterije kako bi uređaj uvijek bio spreman za upotrebu.

Jedna od vodećih novina na Samsungovoj perjanici S8/S8+ je Bixby - inteligentni interfejs koji će korisnicima pomoći da izvuku maksimum iz svog telefona. Uz novu Bixby tipku, korisnici će moći vrlo praktično pristupiti Bixbyju i upravljati uslugama i aplikacijama jednostavnim glasovnim, dodirnim i tekstualnim naredbama. Prilikom predstavljanja, glasovna funkcija Bixby interfejsa če biti integrirana sa nekoliko ugrađenih Samsungovih aplikacija i karakteristika, uključujući kameru, kontakte, galeriju slika, poruke i postavke, a u planu je proširenje njegovih sposobnosti u bliskoj budućnosti. Bixby će biti u stanju da ponudi personaliziranu pomoć, koja će se zasnivati na njegovom kontinuiranom učenju korisnikovih interesa, situacija u kojima se nalazi kao i lokacija.

Galaxy S8 i S8+ nudi širok portfolio proizvoda i usluga, podižući iskustvo korištenja oba uređaja na vrhunsku mobilnu produktivnost i povezivost.

Podsjetimo kako Galaxy S8 i S8+ otključava novi Gear VR s daljinskim upravljačem i Oculus tehnologijom. Omogućavajući praktično upravljanje i navigaciju jednom rukom, upravljač pruža bolju interakciju pokreta prilikom pristupanja interaktivnom VR sadržaju. Galaxy S8 i S8+ se također može lako povezati sa novom Gear 360 kamerom uz pomoć koje se mogu dobiti senzacionalni 4K 360 videozapisi i fotografije od 15 megapiksela.

Galaxy S8 i S8+ se pobrinuo da korisnici u svakom trenutku imaju vrhunsku produktivnost uz pomoć platforme Samsung DeX. Radi se o jedinstvenom rješenju koje pametni telefon pretvara u desktop. Uz Samsung DeX, korisnici mogu jednostavno prikazati i uređivati podatke sa svojih telefona, čineći rad s pametnog telefona bržim i pametnijim.

Galaxy S8 i S8+ dolaze i sa poboljšanom uslugom Samsung Health proširujući tako jednu od najviše korištenih Samsungovih usluga koja ima 60 miliona aktivnih korisnika mjesečno i 11 miliona korisnika dnevno širom svijeta. Samsung Health uključuje tele-health (samo u SAD), lični coaching, društvene mogućnosti koje redefiniraju tradicionalno zdravlje i fitness.

Galaxy S8 i S8+ će biti dostupan na BH tržištu u tri moderne boje: ponoćno crna, orhideja siva i arktičko srebrna, a u prodaju kreće već od sutra, kod mobilnih operatera i maloprodajnih partnera, kompanija Domod, Imtec i Tehnomag. Preporučena maloprodajna cijena za Galaxy S8 je 1649 konvertibilnih maraka, a za Galaxy S8+ iznosi 1849 konvertibilnih maraka.