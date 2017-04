Spremaju se ekrani zakrivljeni sa sve četiri strane

Displej tehnologija je prošla dug put u prethodnih nekoliko godina. Samsung je ove godine predstavio Galaxy S8 telefon i podigao stvari na viši nivo, a ukoliko je vjerovati novim izvještajima, nije završio sa iznenađenjima. Novi izvještaj iz Južne Koreje nam tvrdi da Samsung razvija displej sa četiri zakrivljene strane.

To nije sve, čak i LG radi na sličnom displej panelu. Takav displej bi značio da ćemo na nekim sljedećim smartfonima vidjeti zakrivljen i gornji i donji dio ekrana. Ovo bi zaista omogućilo da prednji dio telefona bude u potpunosti bez ivica, pa bi to dovelo do impresivnog odnosa prednji dio telefona-displej od 98 odsto.

Takav displej bi omogućio proizvođačima da donesu telefone sa većim ekranima bez da povećavaja veličine uređaja. Nešto slično smo već videli sa Galaxy S8 telefonom.

Infinity Display je omogućio Samsungu da maksimalno poveća ekran bez da povećava veličnu telefona previše. Ipak, treba naglasiti da će proći još neko vrijeme prije nego što Samsung i LG razviju tehnologiju dovoljno da se takvi ekrani nađu u potrošačkim uređajima.

(NN/balkanandroid.com)