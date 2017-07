Trikovi za rješavanje tri najčešća problema iPhonea

Baterija koja se brzo troši, iznenadno gašenje telefona i pretjerano zagrijavanje pri punjenju najčešći su problemi vlasnika iPhonea.

Pročitajte na koji način neke od ovih problema možete riješiti i produžiti vijek baterije.

Problem br. 1 – Baterija kratko traje

Idite u Settings > Battery > Battery Usage. Ovdje možete vidjeti koje aplikacije su trošile najviše baterije u posljednjih 24 sata, ali i prethodnih sedam dana. Kliknite na ikonicu sata za više detalja. Obrišite bilo koju aplikaciju koja vam ne treba svakodnevno. Na aplikacijama koje koristite isključite njihovu pozadinsku aktivnost tako što ćete isključiti background updating (Settings > General > Background app refresh) za određene aplikacije ili sve, kako želite.

Ako uz to aplikacija koristi i vašu lokaciju, idite u Privacy i proverite Location Services i isključite korišćenje lokacije za određene aplikacije.

Problem br. 2 – Iznenadno isključivanje

Iako malo ko zna zbog čega se ovo dešava, postoji nekoliko načina da se to riješi. Ažurirajte softver, ako je dostupan novi update. Napravite back-up celog telefona, a onda ga resetujte na fabrička podešavanja. Ako ni to ne uspije, onda odnesite telefon kod ovlašćenog servisera, jer je to znak da nešto nije u redu.

Problem br. 3 – Zagrijeva se pri punjenju

Postoji mogućnost da koristite neodgovarajući punjač, na šta kompanija Apple često upozorava, kao i da je od izuzetne važnosti da punjač bude isključivo originalni. Na sajtu Applea imate i uputstvo kako da prepoznate original, a kako lažni punjač, što će vam sigurno biti od pomoći.

(NN/b92.net)