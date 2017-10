iPhone 8 Plus je najteži i najveći iPhone do sada

Iako su mnogi očekivali da iPhone 8 Plus bude tanji od svog prethodnika, ovaj model je zapravo najdeblji iPhone Plus do sada. Tačnije, iPhone 8 Plus je najveći i najteži iPhone ikada kreiran.

Sa težinom od 202 grama, iPhone 8 Plus je prvi Apple telefon koji je teži od 200 grama (poređenja radi, novi iPhone je težak gotovo koliko i ekstremno teški Nokia E90 Communicator model od 210 grama, koji je predstavljen prije deset godina).

Kada su prethodni najveći Apple smartfoni u pitanju, tu su iPhone 7 Plus sa 177 grama, iPhone 6s Plus sa 192 grama i iPhone 6 Plus sa 172 grama. Zanimljivo, iPhone X je težak 174 grama.

Takođe, iPhone 8 Plus je teži i od gotovo svakog drugog premijum telefona na tržištu, nevezano za veličinu ekrana. Samsung Galaxy Note8 je težak 195 grama, titanijumski Essential Phone je težak 185 grama, dok je LG V30 iznenađujuće lagan, sa težinom od svega 158 grama.

Kada je veličina u pitanju, iPhone 8 PLus ima dimenzije 158,4 x 78,1 x 7,5 milimetra.

(PhoneArena)