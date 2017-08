iPhone 8 izlazi 12. septembra?

Američka kompanija Apple je odredila datum lansiranja dugoočekivanog telefona iPhone 8.

Sudeći prema izvještaju Wall Street Journala to je 12. septembar.

Tradicionalni jesenji događaj kompanije Apple, koji je tokom godina postao jedan od najvažnijih dana u godini za tehnološke entuzijaste, uobičajeno se koristi za promociju i najavljivanje najnovijih proizvoda.

Glasine o temi koja će biti na dnevnom redu 12. septembra počele su prošle nedjelje.

Za sada nije bilo zvanične potvrde iz kompanije Apple, a odbili su i komentarisanje, ali se od ovogodišnjeg događaja očekuje najava telefona iPhone 8, novog Apple sata i novog Apple televizora, piše N1.

JUST IN: Apple to hold iPhone launch event on September 12 - Dow Jones https://t.co/BJCGvQBstW