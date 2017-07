iPhone 8 - konačan izgled telefona procurio u javnost

Iako se Apple svi silama trudi da zadrži dizajn novog modela iPhone 8 u tajnosti, Tviter je preplavljen fotografijama i snimcima njegovog izgleda.

Navodno, proizvodnja novog modela kreće u avgustu, a u septembru nas očekuje svečano predstavljanje.

Ranije spekulacije su pominjale “najveću promjenu u dizajnu”, a čini se da to nije bilo daleko od istine.

Naime, ekran će prekrivati cijelu prednju stranu telefona, a izgled kamere je takođe drugačiji nego na ranijim modelima.

The #iPhone8 or #iPhoneX is approximately 3 and a half months away! pic.twitter.com/H80Eam7Rp9