iPhone 8 - najradikalnija promjena dizajna do sada

Novi iPhone će biti sjajniji nego ikada, ako je vjerovati spekulacijama i “dobro obavještenim izvorima“ iz kompanije Apple.

Navodno, pozadina iPhone 8 modela biće u formi ogledala, tvrdi Bendžamin Geskin koji je objavio i fotografiju. Ipak, on tvrdi da je to samo jedan od četiri izgleda koja će biti ponuđena kupcima.

Ove informacije došle su nedugo nakon što je poznati analitičar kompanije Apple Ming-Či Kuo rekao da će na cijenu novog modela najviše uticati redizajn izgleda telefona. Namjera je da se novi telefon razdvoji od modela 7s koji će biti predstavljen istog dana.

Apple će iPhone 8 predstaviti kasnije ove godine,najvjerovatnije kada i poboljšanu verziju sedmice iPhone 7s. Smatra se da će iPhone 8 imati najradikalniju promjenu dizajna do sada – novi izled ekrana, izgled kamere, nedostatak home button-a, itd.

2017 OLED iPhone - four colors. New one - mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm