iPhone telefoni iz 2007. godine i dalje u upotrebi

Nije to nikakva novost, ali nedavno istraživanje je pokazalo zapanjujuće rezultate o tome koliko je iPhone-a prodatih 2007. godine i dalje u upotrebi.

Apple-ove pametne telefone možete ili da volite ili da mrzite, ali nema sumnje da je svaki od njih nevjerovatno izdržljiv i to najviše zahvaljujući kvalitetnim materijalima od kojih su napravljeni. Sve smo to već znali, a marketinška agencija Newzoo je sprovela istraživanje ne bi li to i dokazala empirijskim rezultatima.

Prema rezultatima tog istraživanja, trenutno se koristi 728 miliona iPhone-a, što predstavlja neverovatnih 63% uređaja koji su prodavani od 2007. godine. To znači da je skoro dvije trećine telefona koji su proizvedeni tokom protekle decenije još uvijek u upotrebi. Moramo priznati da se zaista radi o zapanjujućoj cifri, kada uzmemo u obzir koliko je uređaja samo uništeno neadekvatnom brigom korisnika.

Od ukupno 728 miliona aktivnih uređaja, oko 31% se koristi u Kini. SAD je na drugom mjestu sa 120 miliona uređaja (oko 16%). Najpopularniji model je, još uvijek, iPhone 6, koji je inače prvi Apple-ov uređaj veličine 4,7 inča. Rezultati istraživanja pokazuju da oni čine 21% svih aktivno korišćenih telefona. iPhone 7 ima udio od samo 11%, što uopšte nije zanemarljiv podatak jer se radi o relativno novom modelu.

Ovi podaci zaista mnogo govore o izdržljivosti i postojanosti iPhone-a. Štaviše, tih 728 miliona aktivno korišćenih uređaja čini četvrtinu svih aktivnih telefona na svijetu. Ipak, u aprilu je Apple-ov udio u ukupno prodatim pametnim telefonima bio samo 15% što znači da se telefoni ove kompanije koriste mnogo duže nego telefoni konkurenata.

Zato se uvijek sjetite ovih brojeva kada se budete zapitali zašto su cijene iPhone-a astronomske. Jedan od razloga je što će vam uređaj trajati mnogo duže nego bilo koji drugi, a sa vremenom će samo potvrđivati svoj kvalitet, piše "iMagazin".

(b92)