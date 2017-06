Elon Musk: Kompjuteri će nas za 13 godina nadmašiti

Performans ljudskog mozga već će za 13 godina nadmašiti kompjuter, tvrdi Elon Musk, osnivač kompanija Tesla i SpaceX te smatra da će umjetna inteligencija do 2030. nadmašiti ljude u svemu.

Svoje mišljenje objavio je na Twitteru, na kojem je komentarisao novu studiju koja tvrdi da će računar do 2030. nadmašiti ljude.

Probably closer to 2030 to 2040 imo. 2060 would be a linear extrapolation, but progress is exponential. https://t.co/e6gyOVcMZG