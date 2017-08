Legendarni Commodore 64 slavi 35 godina postojanja

Oni koji su imali sreću da odrastaju u 1980-tim godinama, vjerovatno se i danas sjećaju svog prvog računara - Commodorea 64.

Prema podacima na Wikipediji, Commodore 64 je najprodavaniji kućni računar svih vremena.

Predstavljen je u avgustu 1982. godine, a tokom 80-tih dominirao tržištem računara.

Bio je izuzetno kvalitetan, i pristupačan za većinu ljudi, a uspio da zadrži pažnju kupaca punih 10 godina.

Pojedini korisnici imali su priliku da upoznaju nešto jaču verziju ovog računara, Commodore 128.

Commodore 64 se spajao RF kablom na televiziju, a imao je i popularni kasetofon, u koji bi se ubacila kaseta, pa bi se šrafcigerom “štelovala” glava kasetofona kako bi se pokrenula igrica.

Rijetko ko je imao priliku da kupi originalne igrice; većina je TDK kasete nabavljala od pirata, na buvljim pijacama. U današnje vrijeme mnogi koriste emulatore kako bi igrali svoje omiljene naslove.

