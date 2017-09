Poziv na šestu MS Community BIH IT konferenciju

Šesta, tradicionalna MS Community BiH Konferencija, ove godine pod sloganom Feel Like IT, sa sobom donosi nove informacije i saznanja iz svijeta Microsoft tehnologija i okuplja vodeće stručnjake iz Microsoft zajednice u Bosni i Hercegovini i regionu.

Konferencija će ove godine biti održana u petak, 15. septembra 2017. godine u Hotelu Hills Sarajevo, a raspored predavanja možete pronaći ovdje.

Ovaj događaj će biti interesantan za sve one koji se bave razvojem softvera, sistemskom administracijom, upravljanjem unutar IT okruženja i cloud servisima. Tokom jednog dana, više od 20 predavanja će održati eminentni i poznati predavači iz cijele regije. Pozivamo IT stručnjake kao i sve one koje interesuje IT, da nam se pridruže i informišu se o novostima iz Microsoft tehnologija, te razmijene znanja sa svojim kolegama. Prijave na MS Community konferenciju su otvorene i moguće putem linka: https://conference.mscommunity.ba/preregistration. Registracija na konferenciju je besplatna, ali je broj mjesta ograničen, pa Vas pozivamo da svoje prijave izvršite čim prije.

MS Community konferenciju organizuje MS Community BiH, neprofitno udruženje sa svojim ograncima u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, uz podršku Microsoft BiH i partnerskih kompanija. Ovaj IT događaj je, pored oficijelne Microsoft konferencije MS Network, postao jedan od vodećih u Bosni i Hercegovini. Glavni cilj konferencije je dijeljenje znanja o najnovijim tehnologijama i proizvodima iz svijeta Microsofta, sa fokusom na sve ljude koji koriste ove tehnologije u svom poslu ili svakodnevnom životu.

Kompanije Microsoft BiH, Authority Partners, Logosoft, APP Impact, Fakultet informacijskih tehnologija Mostar, Lanaco, M:Tel, Sys Co, Veeam, Comtrade, Galaktika, Ineta i Sarajevski kiseljak pomažu i podržavaju održavanje ove konferencije. Zahvaljujući sponzorima, svi koji su zainteresovani mogu učestvovati besplatno na konferenciji.

Vidimo se na 6. MS Community BiH konferenciji!