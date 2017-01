Proizveden USB od dva terabajta

Kingston kao proizvođač pokriva širok spektar dodataka za računare, ali ako postoji jedna stvar u kojoj je vodeći, onda je to USB flash drive s najvećim kapacitetom na svijetu.

Kralj svih USB-ova tako ima zapremninu od orgomna dva terabajta, a predstavljen je tokom sajma Consumer Electronics Show u Las Vegasu. Negovo tačno ime glasi DataTraveler Ultimate Generation Terabyte (GT), a dolazi u dvije verzije – onoj od jednog TB i onoj od dva TB.



Kako bi omogućili brzi pristup podacima na novim USB flash driveovima visokog kapaciteta, Kingston su oba uređaja opremili s USB 3.1, što otprilike znači da ćete s verzije od dva TB bez problema moći da očitavate i do 70 sati videa u rezoluciji 4K (kažu iz Kingstona).



Što se same konstrukcije drivea tiče, on je napravljen od legure cinka pa je dodatno osiguran od udaraca. Takođe, bez problema radi na svim poznatijim operativnim sistemima. Flash drive je veličina 72 mm puta 26,94 mm puta 21 mm, što znači da je malo veći od standardnog USB sticka.



“U Kingstonu guramo prema granicama mogućeg”, rekla je Jean Wong, menadžerka sektora za Flash driveove. “Uz DataTraveler Ultimate GT podstičemo korisnike da povećaju mobilnost pohranjenih podataka, i to u vrlo prihvatljivom faktoru forme. Ovo je jako dobar nastavak priče o sticku od jednog terabajta koji smo izdali 2013. pa mu udvostručili kapacitet.”



Svi kupci imaće pet godina garancije i stalnu tehničku podršku. Ovaj moćni USB stick na tržištu bi trebalo da se pojavi u februaru. Cijena se još ne zna.