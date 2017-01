Specifikacije i cijena Nintendo Switch konzole i zvanično potvrđene

Nintendo je zvanično potvrdio tehničke specifikacije predstojeće Nintendo Switch konzole.

Switch će koristiti 6,2-inčni multi-touch kapacitivni ekran rezolucije 1280 x 720 piksela. Konzola ima 32 GB interne memorije što će biti moguće proširiti microSDXC karticama, a takođe se ističe da koristi kertridže koji se nazivaju "game cards" i koji će se ubacivati na vrhu konzole.

Switch će imati dva zvučnika na dnu i priključak za 3.5 mm slušalice na vrhu, a u pogledu trajanja baterije Nintendo nas uvjerava da ona može trajati do šest sati ali da to varira u zavisnosti od uslova. Iz kompanije poručuju da je baterija trajala tri sata dok su igrali The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Kako je otkriveno još u oktobru, Nintendo Switch će koristiti Nvidijin SoC. Takođe je objavljeno da će konzola biti pokrenuta 3. marta po cijeni od 300 dolara simultano na više tržišta. Nintendo je ipak sugerisao da se evropska cijena proveri kod lokalnih prodavaca.

(NN, benchmark)