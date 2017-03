Zbog čega ovaj pametni telefon niko ne želi?

Sredinom prošle godine na tržištu se pojavio Solarin, super-bezbkedan pametni telefon Izraelske kompanije Sirin Labs.

Ona je putem crowdfunding kampanje sakupila 72 miliona dolara za navedeni projekat, koji je sad zapao u velike probleme.



Solarin košta 14.000 dolara, na šta treba dodati još PDV.



Mobilni telefoni tako visoke cokene nisu rijetka pojava, ali zauzvrat obično donose kućište okićeno zlatom, srebrom ili dijamantima.



Solarin, s druge strane, nudi bezbjednost bez presedana, jer po želji možete da ga prebacite u bezbjedan način rada i tako omogućite samo odlazne pozive i šifrirane tekstualne poruke.



Već po premijeri dočekale su ga kritike: operativni sistem mu je bio Android 5.1 Lollipop i to u vrijeme kada je slijedeća generacija Googleovog operativnog sistema već dobro zagazila na tržište. Ni čipset nije bio pojam svežine jer se radilo o godinu dana starom Qualcommovom Snapdragonu 810. Kamera od 23 megapiksela pokazala se takođe sporom i rezultovala je mutnim fotografijama.



Kako javlja Android Authority, Sirin Labs se trenutno nalazi u velikim problemima. Zbog restrukturiranja kompanije, broj zaposlenih smanjen je za trećinu, a trenutno se radi na osmišljavanju nove proizvodne linije.



Prema riječima Mošea Hogega, osnivača i vlasnika Sirin Labsa, njihov pametni telefon do sada je zaradio oko 10 miliona dolara.



To znači da se od pojave na tržištu do danas prodalo samo 750 komada, što je malo čak i za mobilni telefon sa tako basnoslovnom cijenom.



Svaki proizvod stvara sopstvenu potražnju, pa čak i ako ima hardverske mane poput ovog, ali u bezbjednosnom smislu, riječ je o izuzetno atraktivnom uređaju.