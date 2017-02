7. februar – Dan sigurnijeg interneta

Na inicijativu Evropske komisije već niz godina u svijetu obilježava se Dan sigurnijeg interneta. Ove godine to je 7. februar, a borba za sigurniji internet vodi se pod sloganom Budi promjena - Ujedinjeni za bolji internet (Be the change: Unite for a better Internet)

U Bosni i Hercegovini ovaj dan se obilježava u organizaciji Komiteta za obilježavanje Dana sigurnijeg interneta BiH, a cilj njegovog obilježavanja je podizanje svijesti o mogućnosti zloupotreba djece i mladih putem informacionih i komunikacionih tehnologija.

S ciljem promovisanja sigurnosti u sajber svijetu i ove godine je osmišljen edukativni online kviz za djecu osnovnih škola sa pitanjima o sigurnom korištenju interneta i zamkama koje vrebaju na internetu. U kvizu će učestvovati mališani iz BiH, Srbije i Hrvatske.

Kviz će biti dostupan samo na Dan sigurnijeg interneta 7.2. od 9 do 19 časova na adresi www.dansigurnijeginterneta.org, a školarci koji pokažu najviše znanja u oblasti sigurnosti na internetu biće nagrađeni vrijednim uređajima.

U skladu sa svojom društvenom odgovornošću, koja je njen strateški cilj i u skladu sa stalnom brigom o djeci, kompanija m:tel se i ove godine nalazi na listi onih koji podržavaju obilježavanje ovog dana u BiH.