Austrijski sud zabranio govor mržnje na Facebooku

Viši sud u Beču presudio je da Facebook mora da izbriše postove u kojima postoji govor mržnje, a ta odluka može da ima posljedice i van Austrije.

Stranka Zelenih Austrije pokrenula je postupak pred sudom u Beču s ciljem da se uklone sve lažne objave o liderki Evi Glavišnig.

Viši sud je doneo presudu da se ti postovi moraju izbrisati ne samo u Austriji već globalno na mreži, odnosno da se ne može samo zatvoriti za čitanje u jednoj zemlji.

Portparol Zelenih Diter Bros ocijenio je da se radi o veoma bitnoj presudi.

On je izrazio nadu da će Facebook sada zbog pretećih sudskih postupaka promijeniti svoje ponašanje po pitanju govora mržnje.

Do sada je Fejsbuk bio samo izložen tvrdnjama da se radi o “najvećoj platformi za govor mržnje“, istakli su Zeleni dodajući da sada može biti suočen sa suđenjima.

Povod za presudu bila je tužba Zelenih protiv jednog lažnog profila (Mihaela Jaskova“, preko kojeg su širene poruke sa govorom mržnje usmerjene protiv Glavišnig.

Najprije je pred sudom izboren nalog da se izbrišu poruke protiv Glavišnig, ali se na to žalio facebook, te u žalbi doveo u pitanje da li se na tu socijalnu mrežu može primeniti austrijsko zakonodavstvo, kao i da li može postojati obaveza da se briše govor mržnje od strane kompanije.

Facebook je do sada tvrdio da je sedište Kaliforniji i da samo tamo može biti podnijeta tužba, odnosno u Irskoj gde ima evropsku ispostavu.

Viši sud donio je neobično jasnu presudu u kojoj jasno stoji da se kod pomenutih postova radi o govoru mržnje, kao i da može da se primjeni austrijski zakon.

Zeleni namjeravaju da djeluju dalje protiv Facebooka i preko suda da natjeraju ovu kompaniju da moraju da se saopšte podaci o osobama koje otvaraju lažne profile.

To je do sada odbijao Facebook, odnosno ističe da to može da se dobije samo ako postoji sudski zahtjev.

Takođe Zeleni najavljuju da će, ako Facebook odbije da obriše, kako je naložio sud, govor mržnje sa svoje mreže, zatražiti prisilnu primjenu sudske odluke u Irskoj, a tada kompaniji preti novčana kazna, i čak, što je moguće isključenje servera.