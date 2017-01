Blanket: Društvena mreža za sve filmoljupce

Volite gledati filmove, a ne možete pronaći onaj koji još niste gledali? Aplikacija Blanket omogućiće vam da se bez puno razmišljanja opustite uz dobar film.

Blanket vam omogućuje da na najjednostavniji način dođete do kvalitetnih filmskih preporuka i da drugima preporučite dobar film ili ih upozorite da ne troše svoje vrijeme na neki loš. Kako biste dobili što relevantnije preporuke, unutar aplikacije sami možete odabrati ljude koje pratite i one koji vas prate (followers). I sve to na jednom mjestu, na vašem mobilnom uređaju.

Sigurno vam se dogodila situacija da dođete kući kasno s posla i imate dva sata za pogledati film. Na kraju provedete sat vremena tražeći pravi film, naravno nalazite krivi film i ne pogledate ništa te nezadovoljni odlazite spavati.

Drugi problem je kad vas neko od prijatelja/ica pita "Jesi li gledao/la neki dobar film u posljednje vrijeme?", a vi ste pogledali toliko filmova, ali baš se u tom trenutku ne možete sjetiti niti jednog kojeg biste preporučili.

Dok prijatelji međusobno komentarišu filmove, vi sjedite i pokušavate se sjetiti kako se zvao "onaj dobar film". Treći problem je kada vam neko preporuči dobar film, a vi kasnije zaboravite koji je to film bio.

Cilj Blanketa je riješiti te probleme omogućavajući vam pratite filmske preporuke prijatelja i/ili ljudi u čiji filmski ukus imate povjerenja, iz njihovih preporuka kreirate vlastiti popis praćenja te da preporučite neki dobar film ili negativno ocijenite film koji treba izbjegavati.

Kreatori aplikacije Blanket tim je entuzijasta koji su odlučili spojiti posao i zadovoljstvo, tj. razvoj mobilnih aplikacija i gledanje dobrih filmova.

Iza Blanketa stoji Cinnamon Agency kojeg su nakon prikupljenog programerskog i dizajnerskog iskustva u Švedskoj osnovali Ivan Kovač i Mateja Bartolović, a u jednom trenutku im se pridružio i Mladen Šimić, koji je mnogima biti poznat i po projektu WhyKnot? čija je jednostavna zadaća spriječiti zapetljavanje slušalica.

Aplikaciju možete naći na Google Playu, a uskoro stiže i iOS verzija.

(NN/zimo.hr)