Facebook: Kako da popravite News Feed prikaz

Kao što smo već pisali - Facebook je potpuno istumbao prikaz News Feed objava i on mnogim korisnicima nije u skladu sa njihovim interesovanjima.

Facebook News Feed je sam po sebi podešen na "top objave", odnosno za ono što algoritam smatra da vam je relevantno da vidite, pa iskoristite opciju "najnovije objave", da biste popravili prikaz i dobili sadržaj koji će biti poređan od najnovijeg.

Ovo i dalje ne znači da ćete vidjeti sve što biste željeli da vidite, ali ćete makar imati poređan News Feed po vremenu objave - od najnovijeg.

Drugi korak neka bude pravljenje Friends List odeljaka, u koje ćete smestiti svoje prijatelje i stranice koje pratite, kako biste ih vidjeli i kad vam ih Facebook ne prikazuje redovno.

Otvorite svoju Facebook stranicu na računaru i sa lijeve strane, u prikazanim opcijama nađite Friends List. Kliknite na +Friend List, nazovite je kako želite i u listu dodajte osoba koje želite da vidite (samo kucajte imena prijatelja koje pratite i oni će se pojaviti u nastavku, nakon čega je potrebno samo da kliknete na njih i dodate ih u listu). Ponovite postupak za sve što želite da vidite i preko nove Friends List imaćete pristup uvijek ažurnom i omiljenom sadržaju. Ovaj trik radiće samo za neke stranice medija ili brendova, u zavisnosti od njihovog statusa, pa nećete moći da ih ubacite na liste sve.

Najvažniji korak je svakako da posjetite News Feed Preferences, opciju koja se nalazi ispod trougla s gornje desne strane. U tom meniju detaljno i u potpunosti možete da prilagodite šta želite da vidite, šta želite da vidite prvo, kao i opcije da ponovo zapratite ljude ili stranice koje se otpratili ili da otkrijete stranice, koje bi mogle da vam se svide. Dakle, u okviru pomenute opcije, u prozoru koji će se naknadno otvoriti izaberite Prioritize who to see first opciju i u okviru nje označite svaku osobu i stranicu koju želite da vidite. Trebaće vam neko vrijeme da ovo sredite, ali će na kraju dati rezultate, sigurni smo! Pomozite sebi i izaberite prijatelje i stranice posebno ili, ukoliko uživate u selekciji, objedinite ih i onda vršite izbor.

Sigurni smo da će vam neka od ovih opcija učiniti News Feed makar malo prilagođenijim vašim interesovanjima.

