Facebook priprema glasovnog asistenta?

Velike tehnološke kompanije uvjerene su da su glasovni asistenti sljedeća velika stvar na tehnološkom tržištu te su tokom proteklih godina svoje asistente predstavili Apple, Microsoft, Google i Amazon.

Asistenta Bixby nedavno je predstavio i Samsung, a taj južnokorejski div prije nekoliko dana najavio je i razvoj pametnog zvučnika (najvjerovatnije s Bixbyjem).

Potencijal ovog tržišta, čini se, prepoznao je i Facebook – početkom prošlog mjeseca mediji su pisali o glasinama kako kompanija priprema uređaj za videorazgovore i pametni zvučnik koje će pokretati glasovni asistent, na čijem razvoju takođe rade već neko vrijeme. Iz Facebooka tada nisu komentarisali informacije, a ove sedmice pojavili su se novi dokazi o planovima Facebooka na tom tržištu.

Programer Bejk Cuzaki pronašao je u kodu prošle verzije Facebookove mobilne aplikacije opciju glasovnog pretraživanja, Business Insideru piše kako je očigledno riječ o još neobjavljenom Facebookoom glasovnom asistentu pomoću kojeg će korisnici moći pretraživati osnovne informacije poput sportskih rezultata i vremenske prognoze i slično.

Trenutno je rano govoriti kada bi Zakerberg mogao službeno predstaviti asistenta, no prema nekim izvorima, to bi trebalo biti najkasnije do maja sljedeće godine. Naime, tada bi Facebook trebao predstaviti uređaj za videorazgovore s integrisanim glasovnim asistentom (glasine kažu kako bi se trebao zvati Aloha) koji će imati ekran dijagonale između 13 i 15 inča te opciju automatskog skeniranja ljudi u prostorijama i praćenja ljudi u prostorijama.

Na upite iz Business Insidera odgovorili su kako glasovni asistent nije aktivna funkcija, odnosno funkcija koja se trenutno testira u sklopu aplikacije, a za sve daljnje komentare nisu bili raspoloženi, no pouzdani izvori upoznati sa situacijom kažu kako

ekipa iz Facebooka, u sklopu misterioznog hardverskog odjela Building 8, zaista razvija glasovnog asistenta.

