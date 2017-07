Google uskoro kroji sadržaj samo za vas

Googleov digitalni pomoćnik Google Now sada je prisutan u nizu različitih proizvoda. Ipak, čini se da će najveći uticaj imati na samo pretraživanje, u okviru Google aplikacije namijenjene platformama iOS i Android.

Googleov 'feed' će na mobilnim uređajima prikazivati sadržaj krojen prema svakom korisniku ponaosob, a čini se da će stići i do desktop računara preko web pregledača.

Za razliku od Facebook feeda, na kojem se nalazi veliki broj objava stranica i prijatelja, kao i reklama, Google feed će prikazivati vesti koje su prilagođene svakom korisniku.

Naravno, za tako nešto je potrebno da Google prati ko je šta pretraživao i na kakvom materijalu se najviše zadržavao, kako bi pružio što konkretnije novosti. Kompanija je to već do sada radila u okviru projekta Google Now, ali se stvari sada šire još više.

Googleov feed će pratiti i lokaciju korisnika, novosti iz njegovog grada i okoline i na taj način stvarati s njim posebnu vezu. Googleu je istovremeno jasno i da neće moći konstantno da prikazuje iste teme, pa će algoritmi detektovati 'zamor' korisnika i pružiti mu nešto novo za upijanje.

“Stvari se po važnosti za korisnike stalno menjaju. Svako od nas pokušava da priđe društvenim mrežama, aplikacijama s novostima, priči s prijateljima - teško je imati sve na jednom mestu. Danas se to mijenja", piše Šaši Takur, jedan od Googleovih inženjera.

“Ljudi se već duže vrijeme okreću Googleu kako bi našli odgovore na svoja pitanja, naučili nešto više o svijetu i otkrili detalje priča i tema koje ih interesuju. U okviru Google aplikacije danas će biti dostupno novo iskustvo sa sadržajem koji je bitan korisniku”, dodao je Takur.

U slučaju da algoritmi nekada ne zadovolje korisnika u potpunosti, korisnici će bez problema moći da isprate određene teme, ali i dodaju nove pretraživanjem i događajima u okruženju. To zvuči kao potpuno novi koncept, iako su brojni korisnici do sada imali priliku da vide kako stvari izgledaju.

Novo izdanje Google appa za iOS i Android za sada je dostupno u odgovarajućim prodavnicama sa aplikacijama, ali samo u okviru granica SAD. Globalno širenje nadogradnje očekuje se u nedjeljama koje slijede, a očigledno se bliži i veliki redizajn Google.com u okviru kojeg će brojne mogućnosti iz mobilnog svijeta stići i na web.

Ipak, trebalo bi istaći da za osvježavanje legendarne početne Googleove stranice još nema zvaničnih saopštenja, niti se zna kako će nova tačno izgledati.

(tportal.hr )