Instagram nadogradio opciju galerije

Ova dobra vijest dolazi u vidu nadogradnje popularne društvene mreže Instagram koja je jednu od svojih najboljih funkcija konačno prilagodila svim formatima fotografija.

Do danas smo fotografije mogli da objavljujemo samo u jednom formatu pri dijeljenju više fotografija odjednom.

Mnogi korisnici su, naime, još od uvođenja gore spomenute opcije prigovarali na njenu ograničenost, srećom, danas više nemaju razloga za to.

Nove opcije popularne društvene mreže omogućavaju korisnicima da zadrže isti oblik fotografije nakon što je objave.

Ipak, ova opcija će do korisnika dolaziti postepeno, što znači da je neće svi dobiti u istom momentu.

Starting today, you can choose landscape and portrait formats when sharing multiple photos and videos in one post. pic.twitter.com/Lg1wiuRzxT