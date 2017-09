Instagram se reklamirao na Facebooku pomoću prijetnje silovanjem

Instagram je posljednja platforma čiji algoritmi nisu uspjeli da filtiraju govor mržnje. Da stvar bude gora, ova društvena mreža iskoristila je fotografiju sa prijetnjom silovanja za svoje reklamiranje na Facebooku, prenosi Gardijan.

Korisnica Instagrama Olivija Solon nedavno je otkrila da se ova društvena reklamira pomoću screenshota E-maila upućenog njoj, koji je pun mržnje.

"Olivija, j***na ku*ko! Silovaću te prije nego što te ubijem, prljava ku*vo!!!!!!!!", glasio je sadržaj imejla.

Instagram je Olivijin snimak ekrana poslao njenoj sestri na Facebooku, uz poruku "Pogledaj Olivijine fotografije i postove prijatelja na Instagramu".

Fotografija, koja je objavljena na Instagramu prije nepunih godinu dana, dobila je tri lajka i nekoliko desetina komentara, što je bilo dovoljno da se pokrene algoritam te društvene mreže.

Iako je riječ o izolovanom problemu, postavlja se pitanje koliko je puta algoritam za reklamiranje slučajno odabrao fotografije i postove u kojima je zastupljen govor mržnje.

"Žao nam je što se ovo desilo - ne želimo da iko ima ovakvo iskustvo. Fotografija je objavljena kao dio napora da ohrabrimo korisnike Facebooka da se pridruže društvenoj zajednici na Instagramu", saopštio je Instagram.

Popularnu društvenu mrežu za objavu fotografija kupio je Facebook 2012. godine.

Instagram is using one of my most "engaging" posts to advertise its service to others on Facebook pic.twitter.com/lyEBHQXMfa