Kako da zauvijek nestanete s društvenih mreža

Zasitili ste se Facebooka, Twitera ili možda Instagrama? Želite da se obrišete s društvenih mreža? To možete da učinite a da pritom ne izgubite dragocjene podatke.

Facebook

Da biste obrisali svoj Facebook nalog, otvorite Settings, pa Security pa potom Edit uz Deactivate Yout Account. Kliknite na link koji će se pojaviti.

Jednostavno je, ali postoji caka: time niste trajno izbrisali svoj nalog nego ga samo deaktivirali. Ako želite potpuno da ga se rješite, treba da otvorite ovu stranicu i kliknete na Delete My Account. Dobićete neko vrijeme za razmišljanje, nakon čega će Facebook zakazati brisanje svega što imate u roku od 90 dana.

Ako poželite nešto da sačuvate, prije brisanja, ovorite Settings, pa kliknite na General i onda Download a Copy of Your Facebook Data. Moraćete da unesete lozinku kako biste potvrdili da ste to zaista vi, a ne neko zlonamjeran. Moći ćete da preuzimate objave, fotografije, sačuvane četove i još štošta, sve u formatu HTML.

Google

Kako biste ekipi iz Mautin Vjua zauvijek rekli zbogom, otvorite stranicu svog korisničkog naloga i kliknite Delete Your Account or Services. Naredna opcija omogućiće vam brisanje pojedinih dijelova vašeg naloga (recimo, Gmaila ili YouTube) ili brisanje svega odjednom. Kao i za Facebook, treba da unesete lozinku.

Ako odaberete brisanje odjednom, biće vam ponuđena lista svega što će time nestati, od fotografija u Google Photos do muzike u Google Music. Kako biste potvrdili svoj odabir, kliknite Delete account.

Uz svaki od servisa biće link pomoću kog možete preuzeti svoje podatke. Njima možete pristupiti i preko glavne stranice korisničkog naloga, tako što ćete kliknuti na Personal Info & Privacy i potom skrolovati sve dok ne nađete Download Your Data. Odaberite Create Archive.

U slijedećem koraku moći ćete da odaberete šta ćete sačuvati, a šta ne i u kojem obliku će vam biti isporučeni.

Twitter

Odlazak s Twittera je jednostavan. Kako biste došli do svojih podataka pre brisanja, otvorite Settings u web pregledaču, kliknite na Account i potom na Request your archive. Kad je spremna za preuzimanje dobićete obavještenje u vidu mejla. Podaci će biti u formatu HTML.

Za gašenje korisničkog naloga kliknite na Deactivate mt account, potvrdite svoj izbor u sledećem koraku kako biste pokrenuli brisanje. Imaćete na raspolaganju 30 dana kako biste se predomislili. Dovoljno je da se ponovno ulogujete i nastavite dalje kao da se ništa nije dogodilo. Ako ste potvrdili korisnički nalog, na raspolaganju ćete imati čitavu godinu.

Instagram

Kako biste obrisali korisnički nalog na Instagramu, morate otvoriti ovu stranicu. Recite Instagramu zašto ga napuštate, unesite svoju lozinku i kliknite Permanently delete my account.

Možete ga i privremeno deaktivirati, tako što ćete otvoriti Settings na svom profilu i potom kliknuti Temporarly disable my account. Nema vremenskog ograničenja pa možete nastaviti kad to poželite.

Ne postoji jednostavan način da izvučete fotografije i video zapise s Instagrama. Ili ste čuvali sve što ste objavljivali paralelno na mobilnom telefonu (koristeći opciju Save Orginal Photos) ili ćete vjerovati servisima kao što je Instaport.

Snapchat

Po svojoj prirodi Snapchat ne ostavlja digitalni trag vrijedan pomena, iako je posljednjih godina sklonija trajnosti nego što je bila ranije. Ne nudi opciju brisanja korisničkog naloga u aplikaciji, pa morate da otvorite accounts.snapchat.com u web pregledaču, logujete se i potom kliknete na Delete my account. Moraćete da potvrdite svoju odluku. Dobićete 30 dana za reaktivaciju.

Yahoo

Ulogujte se na svoj nalog i otvorite ovu stranicu. Kad pročitate upozorenje o posljedicama brisanja (obrisaće sve podatke), kliknite na Terminate this Account kako biste pokrenuli brisanje.

Nažalost, ne postoji brz i lak način da izvučete podatke s Yahoo-a. E-poštu možete preuzeti koristeći IMAP. Ako ubacite podešavanja za Yahoo Mail u neki drugi program, kao što su Gmail ili Outlook, možete prebaciti svu e-poštu.

