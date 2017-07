Kako isključiti "On this day" Facebook opciju

I dok neki korisnici misle da je "On this day" opcija vrlo dobra, većina smatra da je potpuno nepotrebna i napadna, s obzirom na to da se javlja kroz notifikacije svakog jutra, ali i tokom dana podseća korisnike da podele nešto od ranije, po svom ili Facebook izboru.

Ako ste u ovoj drugoj grupi, evo kako da isključite "On this day" opciju.

Otiđite do tri crte u gornjem desnom uglu Facebook aplikacije. Spustite se do Apps sekcije i nađite On This Day. Uđite unutra i kliknite na ikonicu šrafa, koji će vam otvoriti novi meni.

Izaberite Notifications i u novom prozoru uključite Turn Notifications Off.

To je to. Uvijek ste u mogućnosti da uključite On This Day na isti način, ali biranjem opcije Turn Notifications On.

