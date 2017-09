Obrišite Facebook profil u tri koraka

Sjećate se kada prije nekoliko godina niste željeli izbrisati svoj profil na MySpaceu i sada vaša fotografija, na koju niste baš previše ponosni, "luta" bespućima interneta?

Ako ne želite da se to isto dogodi s Facebookom važno je u potpunosti izbrisati profil, sve objavljene statuse i fotografije. Postupak je jednostavan, ali treba proći neko vrijeme dok se ne privede kraju, piše Popsugar.

Potrebna su tri koraka:

1. Ulogujte se u svoj profil na Facebooku na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu, ali nemojte to činiti putem aplikacije.

2. Ovaj link će vas odvesti direktno na stranicu putem kojem ćete izbrisati svoj profil. Dovoljno je kliknuti na "Delete my Account".

3. Nakon što ste kliknuli na "OK" može proći i do 90 dana dok vaš profil u potpunosti ne nestane s društvene mreže Facebook. Ali jednom kad se to dogodi više vas neće biti na Faceu.