Ovo je način da provalite svaku šifru za Wi-Fi (VIDEO)

Ponekad je potrebno da na brzinu besplatno pristupite mreži i potražite neku informaciju.

Stoga je dobro znati da postoji jednostavan način da provalite bilo koju šifru za zaključani Wi-Fi, a to je moguće pomoću aplikacije Instabridge.

Riječ je o popularnoj aplikaciji koju imaju mnogi korisnici bežičnog interneta, i pomoću koje možete naći veliki broj pristupnih tačaka mreži, i to na svakom mjestu. Pomoću ove aplikacije možete pretražiti pristupne tačke u vašoj okolini, a kada nađete one čiji je signal najjači, u nekoliko koraka jednostavno možete doći i do šifre i pristupa bežičnoj mreži.

Kako se koristi ova aplikacija - možete videti u videu s YouTube kanala iLo: