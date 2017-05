Ovo je najretvitovaniji tvit u istoriji Twittera

Tvit tinejdžera koji je od lanca restorana Wendy's u SAD tražio godišnju zalihu jednog jela od piletine, postao je najretvitovaniji u istoriji te mreže.

Karter Vilkerson oborio je rekord čak i Elen Dedženeris koja je na Twitteru objavila selfi sa brojnim slavnim ličnostima na dodeli Oskara.

Karter je na zvaničnom Wendy's nalogu upitao koliko mu je retvitova potrebno, kako bi dobio besplatne obroke za godinu dana, a administrator strane zadao mu je 18 miliona. Nakon što je zatražio pomoć od korisnika interneta, broj ritvitova je prešao broj od 3.430.249, koliko je imala Dedženeris.

Predstavnik lanca restorana "Wendy's" kaže da niko od njih nije očekivao da će Karter dobiti takvu podršku, a kompanija je u njegovo ime donirala 100.000 dolara u dobrotvorne svrhe.

Šesnaestogodišnjak je tvit za Ginisa objavio 5. aprila, a za samo dva dana retvitovan je više od milion puta. Podjelile su ga i svjetske kompanije, uključujući Apple Music, Microsoft, Amazon, Google i sam Twitter.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3