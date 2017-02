Pet načina na koje će tehnologija promijeniti naš život

Da li možete da se sjetite kada ste posljednji put proveli dan bez korišćenja kompjutera ili mobilnog telefona? Savremena tehnologija je odavno postala neizostavni dio naše svakodnevice, ali njena uloga se tu ne završava.

Moderni uređaji i programi uvode sve više novina u naše živote i tako mijenjaju način na koji učimo, razmišljamo, radimo… Kao rezultat takvih promjena, mnogo toga je pojednostavljeno, a potražnja za obrazovanim IT stručnjacima, koji bi mogli tome još da doprinesu je sve veća.

1. Sve je na klik od nas

Ne tako davno internet je bio privilegija, ali danas je online konekcija postala neophodna milionima ljudi širom svijeta. Internet je glavni izvor informisanja, transakcije novca i osnova za poslovanje kompanija različitih djelatnosti. S obzirom na to da uticaj interneta raste iz dana u dan, ne čudi što se sve seli na globalnu mrežu. Internet korisnicima omogućava bukvalno sve na jednom mjestu, od online obrazovanja do prilike da ostvare odličnu zaradu.

2. Jednostavnije do boljih rezultata

Brojni programi, koji su mnogim stručnjacima postali osnova za rad, pojednostavili su njihov posao i omogućili im da ostvare zapaženije rezultate. Najbolji primjer su arhitekte, dizajneri i inženjeri, koji sada mnogo više pažnje posvećuju detaljima, zahvaljujući uticaju 3D tehnologije koji dolazi do izražaja.

Kreiranjem 3D animacija, renderovanjem i modelovanjem u modernim programima, pomenuti eksperti sada su u prilici da svojim klijentima predstave virtuelni obilazak kroz svoje objekte i prije nego što započnu sa njihovom izgradnjom. Za razliku od prošlih vremena, kada su svi koji se bave projektovanjem zavisili isključivo od 2D vizuelizacije i pravljenja maketa, danas se programi kao što su AutoCAD i 3ds Max posmatraju kao alat koji garantuje uspjeh u mnogim oblastima.

3. Tehnologija koja produžava živote

Upotreba najsavremenijih tehnologija u medicinske svrhe postala je nešto bez čega se ne može zamisliti zdravstvo. Zahvaljujući raznim uređajima i softverskim rješenjima, doktori sada znatno lakše mogu da izvrše brojne analize, dijagnostifikuju problem pacijenta i preduzmu potrebne korake za njegov oporavak. Drugim riječima, život ljudi ne zavisi više isključivo od stručnosti doktora, već i od novih tehnologija, odnosno onih koji se bave njihovim razvojem.

4. Digitalizacija svih podataka

Vremena kada ste morali da vodite računa o svakom papiru koji vam je potreban da biste ispunili svoje profesionalne obaveze su davno iza nas. Zahvaljujući tome što sada sve podatke i informacije možete sačuvati u digitalnoj formi, funkcionisanje čitavog društva je pojednostavljeno u velikoj mjeri. Predviđanja stručnjaka pokazuju da će se takav trend širenja digitalnog prostora nastaviti i u budućnosti.

5. Učimo uz VR uređaje

Iako je prva asocijacija na VR uređaje često gejming industrija, stručnjaci predviđaju da će ovo tehnološko otkriće potpuno promijeniti način na koji konzumiramo brojne sadržaje. Industrija koja se bavi kreiranjem ovakvih uređaja mogla bi do 2020. godine da dostigne vrijednost od čak 30 milijardi dolara, a njeni proizvodi zauzmu bitnu ulogu u obrazovanju i mnogim drugim oblastima.

Rezultat promjena – sve veća potražnja za IT stručnjacima

Moderne tehnologije olakšavaju funkcionisanje svih nas i postaju sve značajnije u našim životima. S obzirom na to da iza svega toga stoje IT stručnjaci koji se bave njihovim razvojem, jasno je zašto ova oblast bulježi sve brži rast i sve veću potrebu za novim ekspertima. IT industrija posljednjih nekoliko godina nudi najveće šanse za brz pronalazak posla i odličnu zaradu, a da biste postali dio nje, nije vam potrebno više od godinu dana školovanja po posebno prilagođenim programima.

(b92)