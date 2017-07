Podijelite GIF datoteke na Instagramu brzo i jednostavno

Animirane GIF datoteke iznimno su popularne i atraktivne, iznimka nije ni Instagram, a evo kako ih podijeliti

Instagram je u posljednjih godinu dana, odnosno, kako bi rekli radikalniji pratioci tehnoloških zbivanja, otkako je Facebook bezobrazno kopirao sve što ima Snapchat, postao ekstremno popularna platforma za dijeljenje fotografija i video zapisa.

I sigurni smo kako i među vama ima ogroman broj onih koji svakodnevno dijele svoje priče, fotografije i video zapise na Instagramu…

Međutim, što je s GIF datotekama, koje obožavaju mnogi, koje koriste mnogi i koje su za mnoge jedan od najboljih načina da zabavite sebe i druge? Mogu li se GIF datoteke podijeliti putem Instagrama?

Iako Instagram zapravo nema nativnu podršku za GIF datoteke, ipak je moguće, bez obzira na to što zapravo na ovaj način nećete podijeliti originalnu GIF datoteku, nego ćete istu konvertovati u .MP4 video datoteku, ali za sve one koji vas prate na Instagramu to ionako nema nikakve veze, niti će zamijetiti razliku…

Postoji ogroman broj aplikacija koje konvertuju GIF u .MP4, ali na portalu Mashable su se potrudili izvući po njihovom mišljenju dvije najbolje. Obje aplikacije, jedna za Googleov Android, a druga za Appleov iOS su u potpunosti besplatne i svoj posao odrađuju sjajno.

Aplikacija koja vam na Androidu omogućuje brzo i jednostavno dijeljenje GIF datoteka zove se GIPHY CAM, a potrebno je pratiti sljedeće korake:

1. Preuzmite GIF koji želite podijeliti na Instagramu i sačuvajte ga u galeriju kamera aplikacije na vašem Android uređaju

2. Otvorite GIPHY CAM i dotaknite ikonicu kamere

3. Izaberite ranije spremljeni GIF i dotaknite > ikonu

4. Pričekajte dok se GIF konvertira u video datoteku, dotaknite ikonu Instagrama i podijelite svoj GIF

Na Appleovom iOS mobilnom operativnom sistemu koristite aplikaciju GifLab i odradite sljedeće:

1. Sačuvajte GIF koji želite objaviti u svoju galeriju unutar kamera aplikacije

2. Otvorite aplikaciju GifLab i izaberite GIF to Instagram opciju

3. Izaberite GIF koji ste spremili, podesite brzinu reprodukcije

4. Izaberite opciju Save and share to Instagram

(NN/zimo.hr)