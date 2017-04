Umro "ključni arhitekta modernog svijeta", tvorac interneta i PC-a

Robert Tejlor, jedan od tvoraca interneta i savremenog PC-a, umro je u 86. godini života.

Tejlor, koji je bolovao od Parkinsonove bolesti, umro je u četvrtak u svojoj kući u San Francisku, saopštio je njegov sin Kurt.



"Kako god pogledate, od pokretanja interneta do revolucije na polju ličnih računara, Bob Tejlor bio je ključni arhitekta modernog svijeta", smatra Lesli Berlin, istoričarka Stenford univerziteta.



Tejlor je 1961. bio jedan od menadžera u NASA, kad je počeo da prikuplja sredstva za Daglasa Engelbarta, koji je u to vrijeme radio na razvoju kompjuterskog miša.



Tejlor je radio i u Arpa agenciji Pentagona 1966. kada napravljena kompjuterska mreža koja je povezivala istraživače koje je ta agencija finansirala sa kompanijama i institucijama širom SAD.



Iz Arpaneta, kako se zvala ta mreža, nastao je savremeni internet.



Nekoliko godina kasnije, Tejlor je radio u Palo Alto Research centru i to u timu koji je stvorio Alto, prvi PC.



Alto je omogućavao svakom istraživaču da radi na posebnoj stanici umjesto na mašini veličine sobe. Čak je imao i grafički korisnički interfejs sa ikonicama, prozorima i menijima, umjesto dotadašnjeg unošenja tekstualnih komandi na računarskom jeziku.



Tehnologija je inspirisala nastanak Windows-a i Apple računara.



Tejlorov inženjerski tim takođe je razvio eternet i program iz kog je kasnije iznikao Microsoft Word.



Penzionisao se 1996.



Pored Kurta, nadživjeli su ga i sinovi Erik i Derek i troje unučadi.