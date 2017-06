Univerzitet u Velikoj Britaniji otvorio odsjek za elektronske sportove

Univerzitet Staffordshire postaće prvi univerzitet u Velikoj Britaniji na kojem ćete moći dobiti diplomu iz esporta.

Prvi semestar počinje u septembru 2018. godine, a glavni cilj novog smjera na univerzitetu je edukacija o poslovnoj strani esporta. Studenti koji upišu ovaj smjer imaće priliku naučiti sve o najvažnijim stvarima vezanim za esport industriju, poput kreiranja turnira i festivala, a fokus će biti na igrama LoL, Dota 2, Hearthstone, CS:GO, Overwatch i Smash Bros.

Smjer će trajati tri godine, a studenti će prvu godinu najviše učiti o stvaranju publike u svijetu esporta – primarno o streamingu na Twitch platformi, kao i o korištenju društvenih mreža u marketinške svrhe, a već tada će dobiti priliku i za samostalno organizovanje prvog manjeg turnira.

Drugu godinu studenti će proučavati timske esport igre kao što su League of Legends i CS:GO, kao i analiziranje profesionalnih partija ovih i sličnih igara, dok će u završnoj trećoj godini imati priliku pokrenuti vlastite esport organizacije i vježbati vođenje kompleksnijih projekata, gdje će naučiti puno toga o vođenju posla u samoj esport industriji.

Prema prognozama univerziteta, studenti će nakon trogodišnjeg obrazovanja imati titulu esport menadžera koji će odmah moći pokrenuti vlastiti posao ili se priključiti nekoj od kompanija. Univerzitet će takođe usko sarađivati s britanskom Esport organizacijom koja će im pomoći u ovom projektu.

"Preko 73 odsto zaposlenih u esport industriji mlađi su od 35 godina i njihove vještine su veoma tražene", izjavila je Račel Govers, dekan univerziteta zadužena za upis novih studenata dodajući da su kompanije u stalnoj potrazi za ljudima s jakim razumijevanjem i smislom za preduzetničku i tehnološku industriju.

Dok je ovo prvi slučaj u Velikoj Britaniji, u Americi već nekoliko univerziteta ima smjerove o esportu. Među njima prednjači univerzitet Robert Moris koje je taj smjer pokrenuo još 2014. godine, Stephens College u Misuriju, esports fakultete širom Kine te Univerzitet Juta, koje je ujednio i prva cijenjena sportska škola koja prihvaća studente uspješne u elektronskim sportovima.

Ovu vrstu obrazovanja na Twitteru je politički podržao i bivši britanski ministar kulture Ed Vaizej.

.@StaffsUni is introducing the UK's first eSports degree to commence in 2018. Fantastic