Uz ove aplikacije pravićete najbolje selfije

Selfiji su odavno osvojili čitav svet i danas nema ko u svom telefonu ne poseduje makar jednu ovakvu fotografiju.

Bez obzira na to da li obožavate da pravite selfije sami ili to radite samo u društvu, tajna savršenih fotografija krije se u posedovanju kvalitetne mobilne aplikacije. Otkrijte koje su to najbolje aplikacije i kreirajte perfektne fotografije kao pravi profesionalac.

1. Candy Camera

Jedna od najpoznatijih aplikacija sigurno je Candy Camera. Svaki zaljubljenik u selfije mora makar da isproba funkcije koje ima Candy Camera, a one su više nego raznovrsne. Brojni filteri, mogućnost ulepšavanja selfija u trenutku fotografisanja, i brojni dodaci za editovanje, kao na primer beljenje zuba, dodavanje karmina, ajlajnera, rumenila i mnogi drugi, više su nego dovoljni da nekoliko miliona korisnika oceni ovu aplikaciju kao odličnu.

2. B612

Osim standardnih filtera za pravljenje fotografija, tvorci aplikacije B612 otišli su korak dalje i omogućili i pravljenje mini video-klipova, uz brojne zabavne dodatke. Poseduje autofokus, kolaž opciju i mogućnost kreiranja 3D fotografija. Aplikacija pamti filtere koje birate, pa vremenom nudi opcije koje odgovaraju vašem ukusu. Česti apdejti donose nove filtere, zbog čega je mnogima upravo ova aplikacija omiljena.

3. Cymera

Još jedna fantastična aplikacija za pravljenje i editovanje fotografije je svakako Cymera. Poseduje funkcije za ulepšavanje kao što su fejslift, korekcije tona kože i preko 200 različitih opcija šminke i stilova frizure. Ako vam to nije dovoljno, aplikacija ima još opcija dostupnih za kupovinu. Za bolju rezoluciju, Cymera ima dodatne mogućnosti, među kojima su automatsko prepoznavanje lica, anti-shake opcija i druge koje će učiniti da vaši selfiji budu savršeni.

4. Bestie

Bestie se smatra jednom od boljih selfi aplikacija. Korisnici raspolažu brojnim mogućnostima, od kojih su neke za ulepšavanje, ali tu su i noćna kamera, airbrush, dodavanje stikera i brojnih efekata. Takođe, ono što je izdvaja jeste i mogućnost izbora prednje ili zadnje kamere dodirom prsta ili protresanjem telefona.

5. Lidow

Konačno, jedna od najboljih aplikacija je definitivno Lidow. Raspolaže raznovrsnim opcijama editovanja i efektima, od kojih se posebno izdvaja splash funkcija za dramatičan efekat, a ima još mnogo zanimljivih i korisnih dodataka, kao što su no crop za korisnike Instagrama, opcija pravljenja kolaža i druge. Još jedna karakteristika koja izdvaja ovu aplikaciju je taster za prečicu, pomoću kog iz svoje galerije možete brže pristupiti aplikaciji i jednostavnije obraditi željenu fotografiju.

