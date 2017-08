Vatrena francuska gejmerka se zapalila usred igrice

Francuska profesionalna gejmerka, poznata samo kao Anaplaying, dospjela je u centar svjetske javnosti zbog nezgode koju je doživjela tokom igrice.

Naime, Ana je igrala igricu "League of Legends" na servisu Twitch, a pritom se igrala i s vatrom.

I to doslovno. Ona je prevrtala upaljač po ruci i nekoliko puta ga "kresnula". U tom momentu plamen je uhvatio njenu kosu, ali nekoliko trenutaka to nije poremetilo Anu u njenom poslu.

Isprva nije shvatila da joj je kosa u plamenu, a onda je uslijedio pravi šou kada je primjetila šta se dešava.

Na sreću uspjela je da ugasi vatru i spriječi veće posljedice, ali je sigurno da će imati problema da sredi frizuru neko vrijeme.

Ipak, to njoj ne smeta jer je na društvenim mrežama sama počela da zbija šale na svoj račun, a podijelila je i fotografiju "izgubljenog" pramena kose.

Inače, Francuskinja je u svijetu poznata kao jedan od najseksipilnijih profesionalnih gejmera, stoga ne čude komentari da bi joj bolje bilo da se bavi modelingom.

This girl is on fire GG mademoiselle https://t.co/QvKX0EUH9y pic.twitter.com/0YPltPa8cx