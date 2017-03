Windows 7 raste, Windows 10 pada

Ukupno gledajući, Microsoft i dalje može biti više nego zadovoljan, jer njihovi operativni sustavi drže veliku većinu globalnog tržišta. Ali, to više ionako nikoga ne iznenađuje, jer se radi o trendu koji se neće tako brzo radikalno mijenjati, ako će se mijenjati uopšte...

Međutim, u Redmondu sasvim sigurno ne otvaraju šampanjac kada je u pitanju njihov posljednji operativni sistem - Windows 10. Iako su se svim silama trudili, zapravo još uvijek to rade, iako nešto manje agresivno, nagovoriti korisnike da s neke od starijih inačica izaberu nadogradnju na Windows 10, izvještaj koje je objavila kompanija NetMarketShare gotovo sigurno ih je razočaralo, premda su i sami znali da njihov plan o milijardu računara koje bi do kraja ove godine trebale "vrtjeti desetku" gotovo sigurno neće biti ostvaren, Još se jednom pokazalo da se korisnici koji biraju Microsoftova rješenja ne misle tako lako odreći Windows 7 operativnog sistema.

Naime, u odnosu na posljednji izvještaj koji je objavljen u januaru, februar donosi pomalo iznenađujući odnos, jer Windows 7 je zabilježio rast dok je Windows 10 u padu. Windows 7 je sa 47,20% koliko je imao u januaru narastao na 48,41%, s druge strane Windows 10 je u prvom mjesecu 2017. držao 25,30% ukupnog tržišta, da bi se u februaru spustio na 25,16%.

Dakako, ne radi se o nikakvom rapidnom padu, ali s obzirom na tendenciju samog Microsofta logično bi bilo očekivati da se stvari kreću u suprotnom smjeru; Windows 7 bi trebao padati, a Windows 10 rasti.

Ipak, još se jednom dokazalo kako sintagma o "sedmici kao najboljem OS-u koji je ikada izašao iz Redmonda" ima uporište u brojnim korisnicima i realnom stanju stvari, koliko god se Microsoft trudio uvjeriti da je Windows 10 bolji. Možda "desetka" i je bolja, to će najbolje znati oni koji je koriste, no u stvarnom svijetu se "sedmica" daleko bolje drži i to će, sasvim sigurno, potrajati još neko vrijeme...

(NN/zimo.hr)