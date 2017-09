Antarktik bez leda: Istorija koju znamo je laž

Ako je Antarktik bio znatno sjevernije nego danas i ako nije bio pokriven ledom do prije 6.000 godina prije nove ere, kako nas uči istorija, ko je onda živio u to vrijeme da je mogao to da zabilježi na karti, prije svih poznatih civilizacija.

Osim toga, ko je to mogao da učini prije izuma morskog kronometra u 18. vijeku, koji je riješio problem tačnog praćenja geografskih dužina na visokim morima?

Ako je konvencionalno znanje o istoriji ljudske rase tačno, onda naša civilizacija niti je dovoljno stara, niti je bila dovoljno napredna da bi joj se pripisala brojna misteriozna monolitska i arheološka nalazišta širom svijeta.

Karta koja izaziva istoriju

Upravo je karta admirala Pirija Reisa iz 1513. godine dio isječka puno kompleksne priče o ljudskoj istoriji, koja hrabro izaziva rjašireno i prihvaćanje shvatanje te iste istorije.

Antarktik je prvi put zvanično uočen 1820. godine tokom jedne ruske ekspedicije. Tada je primjećeno da je u potpunosti prekriven ledom, za koji se smatra da se formirao prije oko 35 do 45 miliona godina.

Iz toga razloga Antarktik se nije mogao pojaviti na karti prije 1820. godine, a sve karte na kojima se nalazi trebalo bi da imaju naznačene ledene polove koji su stari nekoliko miliona godina.

Međutim, karta Pirija Reisa svakako izaziva sumnje u to što zaista znamo o drevnim civilizacijama. Riječ je o karti svijeta koju je sastavio osmanski admiral Piri Reis.

Oko trećina karte je sačuvana — prikazuje zapadne obale Evrope, Sjevernu Afriku i obalu Brazila sa nevjerovatnom tačnošču.

Razna ostrva Atlantika, poput Azorskih i Kanarskih ostrva takođe su prikazana, kao i mitsko ostrvo Antilia, a vjerovatno i Japan.

Istorijska važnost karte leži u demonstraciji globalnog istraživanja Novog svijeta do 1510. godine, a navodno se njom služio i Kristifor Kolumbo.

Osim toga, karta sadrži i detalje obale za koju brojni istoričari i geolozi tvrde da je Zemlja kraljice Mod, odnosno Antarktika.

Međutim, kako karta napravljena 1513. godine na sebi može da ima kontinent otkriven tek u 19. vijeku? I ako su Antarktik otkrile civilizacije koje su se pojavile 4.000 godine prije nove ere, zašto nema ledenih površina na karti?

Bili su napredniji nego što mislimo

Karta bez sumnje nije prevara, jer je njena autentičnost višekratno potvrđena, a sam autor Reis ističe da je nacrtana prema informacijama sa starijih karta, grafika i zapisa, od kojih su mnoge kopirane i prepisivane iznova prije uništenja Aleksandrijske biblioteke u Egiptu.

Tako karta otvara mogućnost teoriji da je neka zaboravljena drevna civilizacija imala kapacitet, sposobnost, znanje i tehnološke mogućnosti putovanja do Antarktika i to sve prije formiranja leda, što je u potpunoj suprotnosti od onoga što nas istorija uči.

Prema teoriji američkog profesora Čarlsa Hapgoda, koja se slaže i sa vjerovanjem Alberta Ajnštajna, u razdoblju od blizu 13000. godine do 6000. godine prije nove ere Antarktik je bio bliži ekvatoru i tamo je vladala tropska klima, kao u djelovima Južne Amerike.

To je bilo uzrokovano iznenadnom promjenom čitave litosfere Zemlje, pa su se svi kontinenti pomjerili na trenutne pozicije, što je znatno drugačiji stav nego široko prihvaćeno objašnjenje o teoriji tektonskih ploča.

Međutim, ko je živio u to vrijeme da je sve mogao da zabilježi na karti prije postojanje svih poznatih civilizacija i da tačno prati geografske dužine prije izuma morskog kronometra u 18. vijeku?

Teoretičari zavjera vjeruju da je takva civilizacija postojala, da je bila znatno naprednija od naše i da je davno zaboravljena.

Antički grad i civilizacija

Slojevi leda kriju brojne tajne, a navodno su ispod njega na Antarktiku otkrivene ruševine drevnog grada.

Godine 2002. cijela ekipa kalifornijske televizije nestala je na tom nemilosrdnom kontinentu. Iako tijela nisu pronađena, iza njih je ostao čudnovati trag — snimak i priča o antičkim ruševinama.

Misiju su nakon toga sproveli i američki marinci. Arheolog Džonatan Grej rekao je kako mornarica namjerno ne objavljuje pronađeni snimak.

Nalazište je oko 160 kilometara zapadno od stanice Vostok, izvori iz mornarice tvrde kako nije reijč o drevnom gradu, već o napuštenoj rupi za snabdjevanje.

Nedavno je operacija NASA na Antarktiku otkrila ono za što neki stručnjaci vjeruju da je dokaz postojanja drevnog grada koji se nalazi blizu 2,3 kilometra ispod leda. Struktura je piramidalnog oblika.

