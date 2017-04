Crne slutnje: Ljudska vrsta bi mogla da nestane u ovom vijeku

Ako govorimo samo o vještačkoj inteligenciji, ljudska vrsta mogla bi da nestane još u toku ovog vijeka. Ili da opstane do te mjere da bi postala praktično besmrtna.

Independentov "Indy 1000" navodi nekoliko istraživanja, argumenata i mišljenja o ovoj temi, prenosi "Express.hr".

Džef Nezbit, bivši direktor za zakonodavne i javne poslove Nacionalne naučne fondacije i autor 24 knjige, proučavao je sposobnosti vještačke inteligencije.

On je zaključio da će do 2050. postati jasno hoće li čovječanstvo preživjeti ili će napraviti ogroman skok. On objašnjava pojam "vještačke superinteligencije", koja će nastati kada superkompjuteri postanu sposobni da brzo samostalno uče, do te mjere da će preskočiti inteligenciju ljudi i biti u stanju da riješe sve probleme.

Sa druge strane Rej Kurcvel smatra da se vještačke inteligencije ne trebamo bojati, da bismo se trebali zabrinuti oko stvari poput biološkog terorizma ili nuklearnog rata.

On zapravo ističe statističke podatke koji pokazuju da se s razvojem vještačke inteligencije stalno smanjuju stope nasilja, rata i ubistava.

Kurcvel smatra da će vještačka inteligencija ljudima omogućiti pronalaske sve boljih lijekova, tehnoloških rješenja za obnovljive izvore energije, omogućiti sve bolju brigu za osobe s invaliditetima i mnogo drugih stvari.

Što se njega tiče, biće to 2029. godina kada će vještačka inteligencija dostići ljudsku, te smatra da imamo još sasvim dovoljno vremena da poradimo na svim etičkim standardima.

Rolo Karpenter, tvorac softvera "Cleverbot", koji je postigao odlične rezultate na Tjuringovom testu, takvom koji mjeri koliko ljudi je softver zamijenilo za čovjeka, takođe je optimista.

"Vjerujem da ćemo još neko vrijeme biti šefovi nad tehnologijom, te da će se ostvariti sav tehnološki potencijal za rješavanje mnoštva svjetskih problema", smatra on.

Objašnjava i zašto misli da ćemo na sposobnost razvoja algoritama neophodnih za potpunu vještačka inteligenciju, čekati još decenijama.

"Ne možemo tačno da znamo šta će se dogoditi kad mašina prevaziđe našu inteligenciju. Tako ne možemo da znamo hoće li nam beskonačno pomagati, hoće li nas ignorisati i ostaviti po strani, hoće li nas pokušati uništiti", kaže.

Milijarder i inovator Elon Musk u jednom je intervjuu na MIT-u izjavio da vještačkom inteligencijom "prizvamo demona". Rekao je da je vještačka inteligencija zapravo najveća prijetnja čovječanstvu.

"U svim pričama u kojima se pojavljuje tip s pentagramom i sveta voda to ide tako da je onaj ljudski tip siguran da može kontrolisati demona. I ne uspijeva", rekao je.

On je prije dvije godine zajedno sa Stivenom Hokingom napisao da bi vještačka inteligencija otvorila vrata potpuno autonomnom oružju, što bi dovelo do revolucije u ratovanju. Naravno, ne na bolje.

Atentati, destabilizacija nacija, potčinjavanje stanovništva, selektivno ubijanje ciljanih etničkih grupa...

Hoking je za BBC bio jasan:

"Potpuna vještačka inteligencija može da dovede do kraja ljudske rase."

Već i time, tvrdi on, što je naš razvoj ograničen biološkom evolucijom, mi se ne možemo takmičiti i druga inteligencija će nas preteći.

Svi oni u jednom se ipak slažu; otprilike u narednih 30 godina superkompjuter će uspjeti da dostigne sposobnosti ljudskog mozga.

Tim Urban, međutim, smatra da to neće biti loše: "Mnogi smatraju da će vještačka inteligencija pomoći ljudima da se razviju, da postanu besmrtni kao vrsta."

(Express.hr)