Da li možemo da postanemo besmrtni: Zaledite mozak za 11.500 evra!

MOSKVA - Ruska kompanija „KrioRus“ tvrdi da ima rješenje za besmrtnost: klijentima nude zamrzavanje cijelog tijela na temperaturi od 190 stepeni ispod nule za 34.000 evra ili samo mozga za 11.500 evra.

U firmi vjeruju da će tako zamrznuta tijela biti oživljena, a mozgovi umetnuti u nova tijela kada tehnologija bude dovoljno napredovala.

U ledu već 52 tijela

Za neke je ovo horor scenario iz naučnofantastičnog filma, a za druge je realnost koja nas čeka u bliskoj budućnosti. „KrioRus“ trenutno ima 52 zamrznuta tijela i mozga. Klijentima se nudi i da po jeftinijoj cijeni zamrznu svoje kućne ljubimce.

- Imamo klijente iz cijelog svijeta. Među njima su i dvojica Britanaca. Jedan od njih je eminentni profesor medicine koji se odlučio na zamrzavanje cijelog tijela. Drugi je naučnik i on je izabrao da zamrzne mozak. Svi naši klijenti sigurno će biti vraćeni u život. Sve zavisi od razvoja nanotehnologije - kaže direktorka Valerija Udalova. Ona je i svoju majku zamrzla.

- U posebnim rezervoarima sa tečnim azotom na temperaturi od minus 196 stepeni Celzijusa imamo 13 stranaca - kaže ona.

Dvije ključne stvari

Doktor Danilo Medvedev (36) smatra da će najkasnije do 2050. tehnologija kojom će se zamrznuta tijela vraćati u život biti dostupna svima. On kaže da su za postupak ključne dvije stvari - vađenje krvi iz tijela preminulog i duboko zamrzavanje kako ne bi došlo do kristalizacije koja uništava tkivo.

Među onima koji očekuju da će biti oživljeni poslije smrti je Italijanka Čečilija Jubei (85), koja je preminula prošle godine.