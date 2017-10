Dešifrovan 3.200 godina star natpis o invaziji moreplovaca

Tim švajcarskih i holandskih arheologa, koji je dešifrovao natpis na kamenoj ploči staroj 3.200 godina, smatra da je riješio "jednu od najvećih arheoloških zagonetki Mediterana".

Friz dugačak 29 metara, koji je 1878. godine pronađen na teritoriji današnje Turske, nosi najduži hijeroglifski natpis na svijetu iz bronzanog doba.

Riječ je o natpisu na luvijskom jeziku koji je naučnicima pružio uvid u uzrok propadanja onovremenih snažnih i naprednih civilizacija.

Spominje se invazija flote ujedninjenog kraljevstva iz Male Azije, koja je izvršena na gradove istočne obale Sredozemnog mora.

Ova "pljačkaška pomorska konfederacija" najvjerovatnije je bila uzrok propadanja nativnih nacija bronzanog doba, prenosi Independent.

Istraživači vjeruju da je natpis nastao 1190. godine prije nove ere, i da ga je naručio Kupanta-Kurunta, kralj države Mira.

On je u savezu sa drugim anatolijskim državama izvršio invaziju na stari Egipat i druge države u oblasti Sredozemnog mora, tokom i krajem bronzanog doba.

Naučnici su i ranije pretpostavljali da su osvajači bili ti koji su doveli do kraha dominantnih civilizacija u tom periodu, ali identitet uzurpatora nikada nije otkriven.

Arheolozi su osvajače nazvali "Trojanski narodi s mora".

Istraživanje će biti objavjeno u decembarskom izdanju magazina "Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society".