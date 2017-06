Hoćemo li uskoro putovati kroz vrijeme?

Nakon niza ozbiljnih matematičkih jednačina, istraživač Univerziteta u Kanadi osmislio je matematički model vremenske mašine.

Ben Tippett, matematičar i fizičar sa Univerziteta u Britanskoj Kolumbiji nedavno je objavio studiju o izvedivosti putovanja kroz vrijeme. Tippett, koji se bavi Einsteinovom teorijom opšte relativnosti, proučava crne rupe i naučnu fantastiku. Koristeći se matematikom i fizikom, osmislio je formulu koja opisuje metodu putovanja kroz vrijeme.

"Ljudi misli da je putovanje kroz vrijeme stvar fikcije", rekao je Tippett. "Mislimo da je to nemoguće jer to ne radimo. Ali, to je matematički moguće."

Od kada je HG Wells 1885. objavio knjigu "Vremenski stroj", ljudi su zainteresovani za putovanje kroz vrijeme. I naučnici se trude riješiti ili osporiti tu teoriju, tvrdi Tippett.

Godine 1915. Einstein je predstavio teoriju opšte relativnosti. Više od sto godina kasnije, LIGO naučna kolaboracija, međunarodni tim instituta fizike i istraživačkih grupa, objavila je otkriće gravitacijskih valova koje tokom sudara stvaraju crne rupe, i time potvrdila Einsteinovu teoriju.

Putovanje omogućeno preoblikovanjem vremena

Podjela prostora u tri dimenzije, sa zasebnim dimenzijama, je netočna, tvrdi Tippet. Sve četiri dimenzije trebale bi biti zamišljene zajedno. Koristeći se Einsteinovom teorijom, zakrivljenost prostora i vremena objašnjava zakrivljene orbite planeta.

Kada bi prostor i vrijeme bilo "ravno" ili ne zakrivljeno, planeti i zvijezde micali bi se po ravnim linijama. U blizini velikih zvijezda, geometrija prostora i vremena postaje zakrivljenija i ravne putanje obližnjih planeta pratiti će zakrivljenost i iskriviti se oko zvijezde, stoji u članku Pionica.

"Dimenzija vremena takođe je zakrivljena. Postoje dokazi da vrijeme usporava što smo bliže crnoj rupi", objasnio je Tippett. "Moj model vremenskog stroja koristi zakrivljenost prostora i vremena kako bi vrijeme savio u krug, a ne u ravnu liniju. Taj krug vraća nas u vrijeme."

mašina koja neće biti izgrađena

Iako je ovakvo putovanje moguće osmisliti, Tippett sumnja da će mašina koji bi ga omogućio ikada biti izgrađen.

"HG Wells popularizirao je naziv 'vremenski stroj' i ostavio je dojam da je za putovanje kroz vrijeme istraživačima potreban stroj", rekao je Tippett. "Iako je matematički zamisliv, vremenski stroj još uvijek nije moguće izgraditi zbog nedostatka materijala, koje zovemo 'egzotičnim', koji bi savili prostor i vrijeme. Ti materijali još nisu otkriveni."

"Proučavanje prostorno-vremenskog kontinuuma je istovremeno fascinantno i problematično. To je također zabavan način za korištenje matematike i fizike", tvrdi Tippett. "Stručnjaci u mom području od 1949. istražuju mogućnosti matematičkih vremenskih strojeva. I moja metoda pruža novi način za njihovu izradu."

(NN/zimo.hr)