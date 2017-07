Kako je Bil Gejts 1999. godine predvidio budućnost

Godine 1999, Bil Gejts je napisao knjigu "Biznis@brzina misli", u kojoj prilično dobro predviđa kako će izgledati budućnost.

Gejts je u vrijeme dial-up interneta, prvog Blackberry telefona i uvođenja Napstera, u svojoj knjizi spomenuo neke od vodećih izuma, web stranica i gedžeta na koje se danas oslanjamo.

U vrijeme kada su bili popularni hitovi “Baby One more Time” Britni Spirs i Lu Begin “Mambo No 5”, Gejts je pisao o pametnim satovima, digitalnim poslovnim stranicama i onlajn bankama.

Najbrajamo 7 najzanimljivijih predviđanja koja su se pokazala istinitim, a o kojima piše Independent:

1. Gejts je predvidio da će ljudi nositi "male uređaje" koji im omogućavaju konstantnu međusobnu komuniciraju, provjeravajnje vijesti, vremena leta i "bilo šta drugo". Riječ je o pametnim telefonima.

2. Privatne web stranice omogućiće razgovor s porodicom i prijateljima. Drugim riječima, u pitanju su društvene mreže.

3. Usluge poređenja cijena će biti automatizovane tako da ljudi biraju proizvode u okviru cijele industrije. Uređaji će znati šta kupujete i birati oglase prema ukusu i navikama potrošača. Gejts je napisao: "Na taj način ljudima će biti omogućeno da vide cijene na više mjesta, zahvaljujući čemu će lako pronaći najjeftinije proizvode u okviru bilo koje industrijske grane".

4. Gejts je predvidio i da će se onlajn zajednice na web stranicama formirati prema interesima, a ne prema lokaciji. Reddit je dobar primer toga.

5. Predvidio je i postojanje sistema koji sinkronizuje sve naše uređaje, a ti uređaji će pružati pomoć kad god nam je potrebna. Na primjer, mogli biste da kažete koja jela želite da spremite, a kada ste u supermarketu, uređaj će vam reći koje namirnice treba da kupite. Gejts ih naziva "ličnim pratiteljima". Baš kao što je to Amazonov Echo.

6. Poslodavci će na mreži moći da pronađu tačno onoga ko želi da im pomogne u projektu. "Vođe projekata će tokom formiranja tima moći da odu na mrežu, opišu projekat i prime preporuke za dostupne ljude koji bi odgovarali njihovim zahtjevima", napisao je. To se ostvarilo u vidu softvera za upravljanje projektima.

7. Gejts je takođe predvidio da će ljudi moći na mreži da pronađu poslove. Naravno, internet je postao najveći posrednik za ljude koji traže posao i poslodavce. Danas postoje internet stranice namijenjene postavljanju oglasa, a za veliku većinu ljudi to je jedini način na koji se prijavljuju za poslove.

(zimo.dnevnik.hr)