NASA saopštila: Crno more promijenilo boju

VAŠINGTON - Američka svemirska agencija NASA saopštila je da je Crno more promijenilo boju. Na fotografiji iz svemira vidi se da ono sada ima tirkizno-biserne nijanse.

Posebno svijetle oblasti pojavile su se na obalama Rumunije, Bugarske i Ukrajine.

Promjena boje povezana je sa cvjetanja kokolitofora — planktonskih algi na čijim površinama se deponuje kalcijum-karbonat.

Prilikom masovnog cvjetanja ovih mikroskopskih organizama razblažuje se voda Crnog mora. S obzirom na to da se kretanje planktona određuje strujama, iz svemira slika liči na ogromne „vrtloge“.

Ovaj morski fenomen smatra se normalnim za jun, iako je ove godine on veoma svetao, navode naučnici. Oni ističu da aktivno cvjetanje algi može dovesti do nedostatka kiseonika u vodi, a to, sa svoje strane, može da naškodi morskim organizmima.

(Sputnik)