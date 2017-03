Naučnici obrnuli proces starenja DNK

Naučnici su pronašli način da zaštite mišji DNK od oštećenja koja dolaze sa starenjem, odnosno, uspjeli su da preokrenu proces starenja kod miševa.

Nakon uspješnog testiranja na životinjama, planira se i testiranje na ljudima.

Doktor Dejvid Sinkler, profesor na Harvardu, i njegove kolege otkrili su rezultate svog istraživanja u najnovijem izdanju časopisa "Sajens".

Naučnici su se usredsredili na intrigantno jedinjenje sa svojstvima protiv starenja koje nazivaju NAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid).

Još od 2013. tim je svjestan da je to NAD+ zastupljeniji kod mlađih miševa, nego kod starijih. Ispostavilo se da povećanje nivoa ovog jedinjenja kod starijih miševa, u biološkom smislu donosi izgled mnogo mlađe životinje.

Proces je zapravo začuđujuće jednostavan. Sinkler i njegov tim samo su nakapali NAD+ u vodu koju su dali starijim miševima i već nakon nekoliko sati njihova tijela bi pokazivala veće nivoe jedinjenja. Već tokom prve nedjelje primetili bi očigledne promene u starenju mišića i obnavljanje DNK kod miševa.

"Ne možemo da pronađemo razliku u tkivu dvije godine starog miša, naspram miševa starih tri-četiri mjeseca", tvrdi Sinkler.

Razlog zbog kojeg NAD+ ima ovakav uticaj je što je povezan s tjelesnom funkcijom obnavljanja DNK.

Naime, svaki put kada se ćelije dijele, DNK se kopira - to nije uvijek savršen proces i događaju se greške koje na kraju dovode do trajnog oštećenja same DNK. Većina tih grešaka pri kopiranju može da se popravi dok god su u tijelu prisutne dovoljne količine obnavljajućeg jedinjenja - PARP1.

Pokazalo se da su PARP1 i NAD+ vrlo povezani - dok su nivoi NAD-a visoki, PARP1 se lako aktivira i može bolje da obavlja svoju funkciju. Kada nivo NAD-a opadne, kao što se dešava kod starijih osoba, počinje gomilanje štete u procesima kopiranja DNK.

Namjera naučnika bila je da izoluju NAD+ kako bi ciljao ćelije tumora. Vrsta lijekova za rak zvana "PARP inhibitori", koja se inače prepisuje oboljelima od raka dojke, utiče na mogućnost PARP-a da popravlja DNK u tumoru i tako ga dovodi do propadanja.

Problem je što pojedini pacijenti ne reaguju dobro na lijekove, ali bi manipulacijom nivoa NAD-a ta reakcija mogla znatno da se poboljša.

Posljednji test je, naravno, istražiti da li će ovakvo obrtanje procesa starenja tkiva moći uspješno da se primeni i na ljude.

Sinkler je osnovao posebnu kompaniju u Bostonu i planira da testira svoju novu kapsulu na 25 dobrovoljaca, kako bi mogao da se uvjeri da li je bezbjedna.

Ako se ta istraživanja pokažu uspešnim, nada se da će NAD+ imati široku upotrebu, kako u medicini, počevši od zaštite ćelija obolelih od raka od negativnih uticaja radijacije tokom lečenja, pa sve do svakodnevne zaštite osoba koje se svakodnevno susreću s radijacijom na poslu - i u svemiru, jer će pomoći astronautima da smanje uticaj kosmičke radijacije, piše magazin Tajm.

(b92)