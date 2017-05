Naučnici otkrili snagu ugriza T-Rexa

Naučnici su otkrili još jedan razlog za divljenje tiranosauru Rexu. Kada je veliki mesožder zagrizao, činio je to silom jednakom težini triju automobila, što mu je omogućavalo da s lakoćom mrvi kosti.

Naučnici su na osnovu računarskog modela kreiranog po mišićnoj anatomiji T-Rexove čeljusti i analizi njegovih živih rođaka, poput krokodila, ustanovili da je sila njegova ugriza iznosila oko 3.630 kilograma.

"Dok je god to bilo sačinjeno od mesa i kostiju, T-Rex je mogao pregristi što je htio", kazao je paleobiolog s floridskog univerziteta Gregori Erikson.

Tragovi ugriza na fosiliziranim ostacima kostiju drugih dinosaura pokazuju da je T-Rex mrvio kosti. Ta sposobnost je tom golemom stvorenju, visokom 13 metara i teškom sedam tona, davala prednost pred ostalim predatorima kojima to nije uspijevalo.

"Tako je dolazio do minerala u kostima i koštane srži", rekao je paleobiolog Pol Gignac sa univerziteta u Oklahomi, vodeći autor istraživanja objavljenog u časopisu Science.

"Naravno, to je bio i rizik jer je prodiranjem u kost moglo doći do teških oštećenja zuba, ali nagrada je bila bogata", istakao je on.

T-Rex je posjedovao najveću silu ugriza od bilo kojeg stvorenja kojeg su naučnici proučavali i daleko veću od bilo kojeg živog bića. Ali ona nije najsnažnija u istoriji. Procjenjuje se da je golemi krokodil Deinosučus, koji je živio nekoliko miliona godina prije T. rexa i težio više od njega, imao silu ugriza od 10.400 kilograma.

